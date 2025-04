Foragido bate em viatura, escala casas e acaba preso pela PM

Durante o patrulhamento na região, no período da noite, os policiais se depararam com o homem em uma moto.

O foragido iniciou uma fuga, mas, no cruzamento das ruas João Pessoa com a Florianópolis, bateu de frente em uma viatura que estava fazendo a conversão.

Com o impacto, a parte da frente da viatura ficou destruída. Mesmo com a queda, o homem tentou fugir pulando as casas do bairro.

Ele chegou a se esconder em uma residência e foi socorrido por um familiar até o Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz". Os militares descobriram que ele estava na unidade de saúde e foram ao local.