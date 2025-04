Climatempo emite alerta de chuvas de até 100 mm em Franca

O Climatempo emitiu alertas para fortes chuvas no Leste e Sul do estado de São Paulo. Na região de Franca, são esperados até 100 milímetros entre esta quinta-feira, 3, e sábado, 5, devido a uma frente fria que está passando pelo Sudeste do país. O volume pode atingir até 350 milímetros no litoral paulista.

A faixa de atenção, de 50 a 100 milímetros, abrange as regiões de Campinas, Franca, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Sorocaba. Para a região da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba, a previsão é de 100 a 150 milímetros (alerta). São esperados de 150 a 200 milímetros em Caraguatatuba e São Sebastião (perigo). Já a região de Ubatuba está em estado de perigo extremo, com projeção de 250 a 350 milímetros. Veja abaixo: