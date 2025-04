Trio armado rende donos e assalta loja de videogames em Franca

Uma loja de videogames foi assaltada na tarde desta quinta-feira, 3, na avenida Major Nicácio, na região central de Franca. O grupo levou aparelhos eletrônicos e dinheiro durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, três homens participaram do roubo. O grupo chegou em um Fiat Uno vermelho, parou em frente à loja e dois criminosos desceram do veículo. A vítima relatou que quem estava no carro passava as coordenadas para a dupla que estava dentro do estabelecimento.

Com armas apontadas para os proprietários, os bandidos pegaram videogames e outros aparelhos tecnológicos, além de dinheiro.

O casal, que ficou assustado após a ação criminosa, fechou o estabelecimento e foi embora para casa. A Polícia Militar registrou a ocorrência e, no momento em que eles estavam saindo do local do crime, receberam a informação de que o carro utilizado pelos bandidos havia sido encontrado no Jardim Planalto. Não havia nenhum dos itens roubados dentro do Uno vermelho.

A corporação busca pelos criminosos e pelos objetos levados.