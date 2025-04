Sesi Franca enfrentará maratona de jogos entre NBB e BCLA

Depois do compromisso no Paraná, a equipe francana enfrentará os três clubes cariocas no ginásio Pedrocão, em Franca. O primeiro adversário será o Vasco, dia 10; às 20h; depois pega o Botafogo, dia 12, às 18h; e fecha a fase contra o Flamengo, dia 15, às 20h, completando quatro jogos em dez dias.

Após a vitória contra o Corinthians (RS), nessa quarta-feira, 3, o time comandado por Helinho Garcia já foca a partida no Paraná, para enfrentar o Pato Basquete, neste sábado, 5. Será o último jogo fora de casa nesta fase. "Foi uma vitória importantíssima e a forma que a equipe vem jogando, de forma solidária, com bastante intensidade, nos dá confirnaça para o jogo contra o Pato", avaliou Helinho.

Embalado com dez vitórias consecutivas no NBB (Novo Basquete Brasil), o Sesi Franca terá uma maratona de jogos no calendário nesta reta final da fase regular da competição brasileira, mesclando também as finais da BCLA (Basketball Champions League Americas).

Logo após fechar a fase de classificação do NBB, o Sesi Franca já viajará para o Rio de Janeiro, para disputar a Final Four da BCLA, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O Franca enfrenta o próprio Flamengo nas semifinais da competição internacional, no dia 18 deste mês. Caso consiga a classificação, enfrenta na decisão do título o vencedor da outra semifinal entre Boca Juniors-ARG e Instituto de Córdoba-ARG, no dia seguinte.