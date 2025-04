Estudante tem iPhone furtado dentro de van: 'Puxou da mão'

Uma estudante de 21 anos teve seu celular, um iPhone 11, furtado enquanto voltava para casa em uma van escolar na noite dessa terça-feira, 2, no bairro Morada do Verde, em Franca. O crime aconteceu por volta das 22h, quando o veículo parou na sinalização de uma rotatória e foi surpreendido por um grupo de criminosos.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem retornava da faculdade como de costume, seguindo a mesma rota diária pela rua Bem-te-vis. No momento do crime, ela estava sentada no banco do passageiro, utilizando o celular com o vidro da janela aberto.

Foi então que cinco homens se aproximaram da van e, em questão de segundos, um deles esticou o braço pela janela e arrancou o celular das mãos da vítima. Em seguida, o grupo fugiu correndo em direção ao bairro Chácara Santo Antônio.