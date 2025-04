Nível da represa de Jaguara em Rifaina será reduzido; entenda

A ação acontece em meio a um cenário de crescente preocupação da população local e autoridades da região quanto à segurança da ponte. Em fevereiro de 2024, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando vigas de sustentação com sinais evidentes de corrosão, o que levantou alertas sobre a integridade da estrutura.

A redução, que será feita gradualmente em cerca de 10 centímetros por dia, permitirá que a cota máxima de 556,50 metros, permitida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), seja alcançada para a inspeção das estruturas da ponte.

A Usina Hidrelétrica Jaguara, sob operação da Engie Brasil Energia, anunciou que reduzirá o nível de seu reservatório a partir desta sexta-feira, 4. A medida tem como objetivo garantir as condições necessárias para uma vistoria técnica à ponte que liga os municípios de Rifaina e Sacramento (MG), marcada para o dia 9. O pedido foi feito Ministério Público.

Desde 2021, o Ministério Público acompanha o caso por meio de um inquérito civil, buscando identificar as responsabilidades pela manutenção da ponte, que ainda segue sem uma solução definitiva.

A ponte foi originalmente construída pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), mas atualmente a Usina Hidrelétrica Jaguara é operada pela Engie.

Apesar disso, a responsabilidade pela manutenção da ponte permanece indefinida. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo realiza serviços de manutenção no encabeçamento da estrutura do lado paulista, mas nega ser responsável pela conservação do restante da ponte. O mesmo posicionamento foi adotado pelo DER de Minas Gerais, que também afirmou não ser o responsável pela ponte.