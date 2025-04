FDF decreta luto de 3 dias e suspende aulas após morte de aluno

* diferentemente do que foi publicado anteriormente, não há confirmação de horário e local de velório e sepultamento. Segundo familiares da vítima, as informações divulgadas pela funerária não são confirmadas, uma vez que no início da manhã desta quinta-feira, 3, o corpo ainda permanecia no IML de Passos (MG), sem previsão de liberação. O texto foi corrigido.