Tamanduá-bandeira surge em rua de Franca e encanta moradores

Moradores do Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, se depararam com um visitante inusitado no bairro, na dessa quarta-feira, 2. Um tamanduá-bandeira caminhava pela rua Sérgio Ferreira do Carmo livremente.

O animal saiu de uma área de mata próxima ao canteiro da rua, chamando a atenção de uma moradora do bairro que passava pelo local.

A mulher, que estava fazendo uma caminhada com seu filho, ficou surpresa com a cena. Segundo ela, o tamanduá parecia assustado e desorientado.