Franca bate o Corinthians-RS e chega à 10ª vitória seguida

A equipe francana segue na terceira posição da competição, com 21 vitórias e 9 derrotas. Foi a décima vitória consecutiva no campeonato.

O Sesi Franca Basquete venceu o Corinthians (RS) por 73 a 55 na noite desta quarta-feira, 2, no ginásio Pedrocão, em Franca , pelo segundo turno do NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2024/2025.

As duas equipes trocaram cestas no segundo período, que terminou empatado em 14 a 14. No intervalo, o placar marcava Franca 36 x 32 União Corinthians.

O time paulista impôs seu ritmo, venceu o terceiro período por 20 a 12 e abriu 12 pontos de vantagem.

Com Didi inspirado no ataque, ele foi o cestinha da equipe, anotando 17 pontos. O Franca venceu o último quarto por 17 a 11, garantindo mais uma vitória no NBB.