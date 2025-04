Rebecca tem infecção urinária e se prepara para exame de medula

Um dos próximos passos importantes no tratamento será a realização de exame de medula óssea na sexta-feira, 4, que permitirá avaliar o estágio da leucemia após as sessões de quimioterapia. Esse exame será essencial para determinar os próximos passos, incluindo a possibilidade de transplante de medula.

Nos últimos dias, Rebecca precisou de transfusão de plaquetas e agora receberá sangue para manter sua estabilidade clínica. Além disso, está sendo tratada com medicamentos para fortalecer a imunidade e iniciará um novo medicamento para prevenção de infecções fúngicas.

Rebecca Cristina Otoni Carlos, de 13 anos, continua sua luta contra a leucemia. De acordo com o boletim médico desta quarta-feira, 2, a jovem teve uma pequena infecção urinária, algo já previsto pelos médicos, e segue recebendo o suporte necessário na Santa Casa de Franca . Ela saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e está na pediatria.

A família segue confiante e agradecendo o apoio e as orações de todos que acompanham sua luta. A campanha de doação de sangue ainda está ativa.

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue