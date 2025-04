Corpo de estudante desaparecido em cachoeira é encontrado

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou no fim da tarde desta quarta-feira, 2, o corpo do estudante Pedro Francisco Nicula Aielo, de 21 anos, desaparecido desde o último domingo, 30, após cair de uma altura de 10 metros na cachoeira Maria Rosa, em Claraval (MG).

De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado no mesmo local onde Pedro se afogou. A operação de busca contou com oito militares, distribuídos em três equipes, que utilizaram drones e barcos salva-vidas para vasculhar a área.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Passos (MG), uma nova varredura foi realizada na região e os militares localizaram o corpo preso em galhos submersos. Apesar da água turva e da correnteza, o ponto onde o estudante desapareceu é considerado raso.