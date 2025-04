Estudante que morreu afogado é sepultado sob aplausos em Franca

Quando uma pessoa jovem, saudável e com um futuro promissor parte precocemente, o luto se torna ainda mais difícil. Pedro Francisco Nicula Aielo, de 21 anos, ou Ped, para os mais próximos, se enquadra nesse cenário. Familiares e amigos se despediram do estudante na manhã desta sexta-feira, 4, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

Pedro estava na cachoeira Maria Rosa, próxima a Claraval (MG), com a namorada e amigos, comemorando o novo emprego conquistado, quando se afogou. Um amigo tentou resgatá-lo, mas também foi arrastado pela correnteza. Ele conseguiu retornar, mas o estudante desapareceu nas águas. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado na quarta-feira, 2. A operação de busca contou com oito militares, distribuídos em três equipes, que utilizaram drones e barcos salva-vidas para vasculhar a área.

O estudante da FDF (Faculdade de Direito de Franca) foi velado em uma cerimônia íntima para familiares e amigos próximos, com duração de aproximadamente 30 minutos.

O sepultamento de Pedro aconteceu por volta das 9h desta sexta-feira. A despedida contou com a presença de muitas pessoas, que prestaram homenagens com orações e aplausos.

Homenagens nas redes sociais

Nas redes sociais, amigos prestaram mensagens de carinho.

“O Pedro sempre foi uma pessoa muito querida por todos os seus amigos, e lembraremos dele com muito carinho”, escreveu Philip Lacerda.

Já Flávia Paula deixou uma mensagem de conforto à família: “Que o carinho do Pedro por vocês seja uma luz que, mesmo em meio à dor, traga algum conforto ao coração. Que a lembrança do seu amor, sempre dedicado e afetuoso, fortaleça a fé de vocês e ajude a aliviar essa imensurável perda. Meus sinceros sentimentos.”

