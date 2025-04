Prefeitura abre consulta pública para licitação do transporte

A Prefeitura de Franca abrirá novo período para que a população possa opinar sobre o edital de licitação do transporte público coletivo da cidade. O edital, relacionado à consulta pública, foi publicado no Diário Oficial do Município nessa quarta-feira, 2.

De acordo com o edital, o usuário do transporte poderá conferir a proposta para a contratação de uma nova empresa a partir desta quinta-feira, 3, até o 17 de maio. A consulta pública tem a finalidade de colher contribuições para o aprimoramento dos documentos que servirão de base para a licitação do serviço na cidade.

Como parte do processo licitatório, foram abertos canais de comunicação por WhatsApp para ouvir a população, além da realização de três audiências públicas.