Vitor Hugo: atendimento da Santa Casa de Franca salva vidas

Vitor Hugo de Oliveira Néri, de 20 anos, já enfrentava uma batalha diária contra a doença renal, realizando hemodiálise desde 2022 e no último mês sua vida mudou. Enquanto realizava uma sessão de diálise em casa, teve uma parada cardíaca que quase tirou sua vida.

O pai de Vitor, Huguivaldo Damasceno Néri relata que o momento foi de desespero, quando de madrugada, ele chamou o pai e disse: “Pai, eu acho que estou morrendo”. Nesse momento, Huguivaldo não hesitou e o levou, junto com a família para o Hospital do Coração, unidade coronariana do Grupo Santa Casa de Franca.

“Corremos com ele para o hospital. Precisei desligar a máquina de diálise às pressas, colocamos ele no carro e saímos. No caminho, eu ia para a Santa Casa, mas, como moramos perto do Hospital do Coração, decidi ir direto para lá. Chegamos na porta e, naquele momento, ele teve uma parada cardíaca. Entramos rapidamente no hospital e pedimos socorro”, relembra o pai.

Sem sinais vitais, Vitor foi recebido por uma equipe médica e de enfermagem determinada a trazê-lo de volta. Foram longas tentativas de reanimação até os profissionais conseguiram restabelecer seus batimentos cardíacos. No entanto, o tempo prolongado sem oxigenação adequada resultou em sequelas neurológicas graves.

Mas Vitor surpreendeu a todos quando abriu os olhos, mexeu as mãos e, mesmo enfrentando uma infecção grave, venceu mais uma batalha. Após 25 dias na UTI, recebeu alta, provando que, com cuidado especializado e muito amor ao trabalho, tudo é possível.

Hoje, em casa, a rotina da família mudou; “Estamos aprendendo tudo: trocar fraldas, administrar soro, fazer curativos, dar banho e controlar os horários dos muitos remédios que ele precisa tomar. Seguimos firmes, cuidando dele com todo amor e fé, acreditando na sua recuperação”, conclui o pai.

O Grupo Santa Casa de Franca se orgulha de fazer parte dessa história. Cada segundo de atendimento rápido, cada mão estendida, cada vida salva reforça nosso compromisso: cuidar e lutar pela vida e bem-estar de cada paciente e sua família que passam por nossos hospitais.

Grupo Santa Casa de Franca: experiência e inovação a serviço da vida!