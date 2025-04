Franca: idoso perde controle de bicicleta, cai em córrego e morre

Um idoso de 79 anos, Euripedes Feliciano, morreu no início da tarde desta quarta-feira, 2, após cair no córrego Cubatão, no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a avenida Alonso y Alonso, no bairro São José, região central de Franca.

Segundo relatos de pessoas que estavam próximas ao local do acidente, o idoso descia a rua Rio Grande do Sul com sua bicicleta, quando perdeu o controle e, em alta velocidade, bateu no guard rail e caiu dentro do córrego. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o idoso já estava morto.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do córrego. Os socorristas do Samu constataram o óbito no local. A vítima sofreu fraturas expostas na fíbula e tíbia, traumatismo craniano severo, com exposição de massa incefálica. O corpo foi removido para o IML (Insituto Médico Legal) de Franca.