Apae recebe R$ 2,6 milhões para dobrar o atendimento a autistas

A Apae de Franca recebeu um reforço financeiro para ampliar o atendimento a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A deputada estadual Delegada Graciela (PL) destinou R$ 1,9 milhão para dobrar a capacidade da ala de autismo, além de outros R$ 700 mil para a entidade como um todo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 2, no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.

A instituição atende cerca de 160 autistas nas áreas de saúde e educação. O espaço tornou-se insuficiente diante da crescente demanda, tornando necessária a sua ampliação. O presidente da Apae, Paulo Henrique Ferreira, celebrou a conquista e agradeceu à deputada pelo compromisso contínuo com a instituição. “Vamos dobrar a capacidade de atendimento aos autistas. Nosso muito obrigado à deputada Graciela por sempre estar ajudando a Apae”.

Os investimentos estão sendo utilizados para custeio, compra de equipamentos, veículos e instalação de placas solares, reduzindo os custos com energia elétrica à metade.