Sesi Franca busca 10ª vitória seguida no NBB ante Corinthians/RS

O técnico Helinho está bastante confiante em mais uma vitória, dizendo que a equipe está crescendo a cada dia, podendo chegar à fase dos playoffs no ápice da forma tática e técnica. “O time vem crescendo a cada jogo, a cada treino”, disse.

A equipe paulista vai em busca da sua 10ª vitória consecutiva na competição nacional. Na última partida, o time comandado por Helinho Garcia atropelou o Caxias (RS), ao vencer o jogo por 60 pontos de diferença. Foi a maior pontuação da equipe de Franca na história do NBB. O placar foi 117 a 57.

O Sesi Franca volta à quadra na noite desta quarta-feira, 2, às 20h, para enfrentar o Corinthians (RS), pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será em casa, no ginásio Pedrocão, em Franca .

O Franca está na terceira colocação com 20 vitórias e 9 derrotas, em 29 jogos. O time do Sul está na quinta posição, com 16 vitórias e 12 derrotas, em 28 jogos.

Os ingressos para a partida desta noite custam R$ 15 arquibancadas e R$ 30 numeradas.