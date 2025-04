TCE abre edital para cargo com salário de R$ 17 mil na região

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) anunciou a abertura do edital para concurso público de 2025, oferecendo 63 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo em todo o Estado. Na região de Franca , o edital prevê uma vaga em Ituverava .

O período de inscrição para o concurso do TCE-SP estará aberto até 24 de abril de 2025. Os interessados deverão realizar a inscrição exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Vunesp. A taxa de participação foi fixada em R$ 82,00.

Aplicação das provas

As provas objetivas estão marcadas para o dia 15 de junho de 2025 e serão aplicadas em dois turnos, matutino e vespertino, em São Paulo.

A prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá acertar, no mínimo, 15 questões do módulo de conhecimentos gerais e 30 questões do módulo de conhecimentos específicos.