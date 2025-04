PF: francanos recebem insumos pelos Correios para batizar cocaína

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 2, a Operação Outside, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso organizado envolvido no tráfico de drogas e no desvio de produtos químicos utilizados na preparação de entorpecentes com atuação em Franca e Ribeirão Preto.

A operação conta com o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto.

As ações estão sendo realizadas tanto em Franca, como em Ribeirão Preto. O grupo investigado faz parte de um desdobramento da Operação Car Wash, deflagrada em 30 de novembro de 2023.

De acordo com as investigações da PF, os criminosos receberam insumos como lidocaína e tetracaína, adquiridos na China, e enviados para o Brasil via Correios. Esses produtos eram destinados a endereços localizados principalmente em Franca, cidade que concentra a maior parte dos destinatários das substâncias. O objetivo do grupo era utilizar esses químicos para aumentar o volume de cocaína comercializada.

Durante a investigação, diversas apreensões de substâncias ocorreram, graças à atuação dos Correios e da Receita Federal, que interceptaram os produtos no centro de recepção e distribuição de encomendas internacionais.

Os investigados devem responder pelo crime de ter em sua posse, depósito ou transportar produto químico controlado desviado para a preparação de drogas, cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos.