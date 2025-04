Sessão da Câmara tem ‘pede pra sair’ e pedido de desculpas aceito

Durante a leitura da Ordem do Dia, os manifestantes vaiaram a Moção de Apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, de autoria do vereador Leandro O Patriota (PL), e pediram que ele concentrasse sua atenção nos problemas da cidade. O público também gritou "pede pra sair" em protesto contra os vereadores do Legislativo.

Cerca de 30 manifestantes estiveram na plateia da Casa de Leis pela manhã, com cartazes criticando os 4,87% de reposição inflacionária, sem aumento real no salário, e os 5% no cartão alimentação, que passariam dos atuais R$ 986 para R$ 1.036.

A servidora Tamires Lídia Carreiras, que é técnica de raio-X na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, usou a tribuna. Ela criticou a falta de abertura da Prefeitura de Franca durante as negociações salariais. “A prefeitura não quis negociar com a gente, não abriu espaço para isso e jogou no colo dos vereadores, como fez no ano passado”.

Tamires comparou os vencimentos de Alexandre Ferreira aos seus, ao questionar a extensão do vale-alimentação para políticos do primeiro escalão francano. "O prefeito recebe um salário de R$ 27 mil. Agora, ele receberá um vale de R$ 1.036. Eu recebo R$ 3,5 mil. Se a gente fizer esse comparativo, não é ilegal, mas, se trabalharmos com moralidade, é imoral".

A servidora abordou a perseguição sofrida por Lindsay Cardoso no sábado, 29, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca. "Conheço o trabalho da Lindsay, admiro o trabalho dela, mas lamento muito. Às vezes, a gente se excedeu. Só que ser vereador tem ônus e bônus. O ônus é, às vezes, ter que lidar com pessoas que estão descontentes e revoltadas. E o bônus é o salário e o vale-alimentação que foram aprovados por vocês".