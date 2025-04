Concursos públicos: 67 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos divulgou, no último sábado, 29, cinco editais de concursos públicos para a formação de cadastro reserva de 67 vagas.

Os processos seletivos serão conduzidos em parceria com o Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), e os editais estão disponíveis clicando aqui.

As inscrições iniciaram em 29 de março e estarão abertas até as 23h59 do dia 29 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do instituto (clique aqui), onde devem preencher o formulário online, anexar uma foto recente e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia entre R$ 56 e R$ 116, via boleto ou Pix.

Provas e requisitos