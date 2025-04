'Quero ele de volta', diz namorada de jovem desaparecido

As buscas por Pedro Francisco Nicula Aielo, de 21 anos, estudante da FDF (Faculdade de Direito de Franca), recomeçaram na manhã desta terça-feira, 1º. Ele foi arrastado por uma cachoeira em Claraval (MG) no domingo, 30, mas o mau tempo interrompeu as buscas na segunda-feira, 31.

Houve uma grande mobilização nas redes sociais para encontrar o jovem Ped, como era conhecido entre os colegas. Mensagens como “Ped merece ser encontrado” ganharam destaque nas manifestações.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que as buscas reiniciaram por volta das 7 horas desta terça-feira.