Homem não aceita fim de namoro e faz ameaças à ex: 'Não vou sair'

Ao vê-la se aproximar, ele saiu do veículo e foi ao seu encontro. A jovem pediu que ele se retirasse, mas ele insistiu em permanecer, dizendo que queria conversar e que eles ainda poderiam reatar. Mesmo após novas recusas, ele persistiu e a segurou com força pelo braço, afirmando que não sairia da porta da casa até que ela o aceitasse de volta.

A jovem chegava em casa após sair da academia, onde treina diariamente no mesmo horário. Conhecendo sua rotina, o ex-namorado a aguardava em frente à residência, dentro de um carro.

Na noite desta segunda-feira, 31, um homem de 29 anos ameaçou sua ex-namorada, de 25 anos, por não aceitar o fim do relacionamento, no bairro City Petrópolis, na zona norte de Franca .

A vítima conseguiu se soltar e correu para dentro da residência. O homem permaneceu no local por mais algum tempo, mas, ao observá-lo pela fresta do portão, a jovem viu quando ele entrou no carro e foi embora. Neste momento, ela decidiu ir até a delegacia para registrar a ocorrência.

A vítima afirmou que, até que a situação seja resolvida, não permanecerá em sua residência.