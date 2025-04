Fernando Rached Jorge é reeleito e anuncia novos planos para Acif

O Conselho Deliberativo da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) reelegeu, por aclamação e de forma unânime, o empresário Fernando Rached Jorge para a presidência da entidade no biênio 2025/2027. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, 1º de abril, durante reunião na sede da entidade. A cerimônia de posse está marcada para o dia 24 deste mês.

“É uma grande honra ser reconduzido ao cargo por aclamação do Conselho Deliberativo”, afirmou Fernando Jorge.

Ele destacou que a nova composição do Conselho de Administração contará com reforços importantes, especialmente na área de tecnologia. “Essa ampliação nos permitirá fortalecer nossa gestão, focada na qualificação dos associados e no avanço desse setor. Vamos intensificar a oferta de cursos e treinamentos, além de aprimorar as ferramentas de gestão que impulsionam o desenvolvimento empresarial”, explicou o presidente reeleito.

Fernando Jorge é administrador de empresas, graduado pela Uni-Facef, e advogado formado pela Faculdade de Direito de Franca. Com uma trajetória de 18 anos na diretoria administrativa da Acif, já ocupou os cargos de diretor financeiro, administrativo e comercial da entidade. A Casa São Paulo, empresa da qual é gestor, é associada à Acif desde 1997.

Confira a composição do Conselho de Administração para o biênio 2025/2027: