Motociclista de APP e passageiro são arremessados após colisão

O passageiro de uma motocicleta que presta serviço de transporte por aplicativo ficou ferido, em uma colisão com um carro, na manhã desta terça-feira, 1º, no centro de Franca.

O condutor da moto, um homem de 46 anos, transportava um passageiro na garupa e subia a avenida Champagnat, sentido centro, quando teve a frente cortada por um carro que trafegava pela rua Major Claudiano. O motociclista reduziu a velocidade e acionou a buzina, mas outro veículo, que vinha logo atrás no fluxo do primeiro carro, acabou colidindo com a moto. "Ele foi no embalo do carro da frente", disse o condutor da moto.

Com o impacto, tanto o motociclista quanto o passageiro foram arremessados. O condutor sofreu escoriações, mas estava bem. Já o passageiro teve um corte profundo no tornozelo.