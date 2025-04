Recorde do Franca Basquete no NBB: ‘Um jogando pelo outro'

O treinador diz que é preciso manter os pés no chão, mas garante que o time está se preparando cada vez mais para a sequência da temporada. “É manter os pés no chão. Uma das virtudes do nosso elenco é que, independente de derrota ou vitória, a gente está sempre nos preparando da melhor maneira e é dessa forma que temos que pensar para fazer mais um grande jogo”.

O ala/pivô Didi, que contribuiu com 8 assistências e 11 pontos contra o Caxias, destaca a boa atuação do time inteiro. “Isso mostra o leque que nosso time tem, conseguimos um placar centenário. É continuar firme, que já temos mais um jogo importante”, disse o jogador.

Com o placar elástico sobre o Caxias (RS) nesta segunda-feira, o Sesi Franca ficou apenas 9 pontos do recorde geral da história do NBB. O maior placar registrado na competição nacional até agora pertence ao Fortaleza Basquete Cearense, com um total de 126 pontos em partida contra o Cerrado Basquete, no dia 9 de janeiro na temporada 2021/2022.