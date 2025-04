Criança com pneumonia grave espera dias por vaga e quadro piora

Um menino de apenas 2 anos enfrenta uma batalha pela vida, enquanto aguarda uma vaga para internação na rede pública de saúde de Franca.

Diagnosticado com pneumonia grave, no dia 24 de março na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, ele esperou por três dias por uma vaga de internação na Santa Casa, mas acabou recebendo alta no dia 26 após uma leve melhora.

A mãe da criança, Monique Ferreira Freitas, de 30 anos, relata que, no dia 31 de março, o filho voltou a apresentar febre e dor. Ao retornar à UPA, novos exames constataram um agravamento do quadro: o menino desenvolveu derrame pleural - acúmulo de líquido nos pulmões - e necessita de drenagem urgente.