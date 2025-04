Idoso de 70 anos perde carro de 'estimação' em furto à luz do dia

Eurípedes Valeriano, um idoso de 70 anos, viu desaparecer não apenas um carro, mas uma parte preciosa de sua história na tarde dessa segunda-feira, 31. Seu Gol branco, modelo 1994, veículo que carregava lembranças de uma vida inteira, foi furtado em plena luz do dia, ao lado da praça do Senac, no bairro Jardim Boa Esperança, em Franca.

Eurípedes havia estacionado por volta das 15h40, para visitar sua filha e neta na rua Álvaro Abranches, próxima à escola Senac. Apegado ao carro como um velho amigo, ele saiu três vezes no portão para verificar se tudo estava bem. Mas, quando olhou pela quarta vez, menos de 30 minutos depois, encontrou apenas o vazio. O veículo havia sumido.

As câmeras de segurança registraram o exato momento do crime: às 16h08, um homem desconhecido se aproxima, abre a porta com aparente facilidade e desaparece com o carro.