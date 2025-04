Franca Basquete atropela o Caxias por 60 pontos de diferença

O Sesi Franca Basquete atropelou o Caxias (RS) na noite desta segunda-feira, 31, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil), temporada 2024/2025. O resultado foi 117 a 57, uma diferença de 60 pontos.

O time francano segue na terceira colocação, com 20 vitórias e 9 derrotas. O time do Sul, por sua vez, soma 10 vitórias e 20 derrotas, estacionado na 15ª posição.

Franca começou o jogo abrindo 31 a 14 no primeiro período. Com alto volume de jogo, o time francano fez 20 a 0 no começo do segundo quarto, chegando a abrir até 43 pontos de vantagem. Intervalo: Franca 64 x 30 Caxias.