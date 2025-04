Prefeitura promove curso gratuito de Libras para servidores

Com o objetivo de ampliar a inclusão e melhorar o atendimento à população surda, a Prefeitura de Franca está oferecendo um curso gratuito de Língua de Sinais para 128 servidores de diferentes departamentos. A capacitação ocorre no Cefap (Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional), localizado no bairro Cidade Nova, com aulas ministradas pela professora Letícia de Souza Lima Veloso.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, tem encontros às segundas e quartas-feiras. Segundo o secretário Petersson Faciroli, o curso é uma oportunidade de qualificação que permitirá um atendimento mais humanizado e acessível para cidadãos com deficiência auditiva.

“Nosso objetivo é garantir que os servidores conheçam os aspectos linguísticos da Língua de Sinais e possam aplicar esse conhecimento no dia a dia, promovendo a inclusão e melhorando a comunicação com a comunidade surda”, destacou Petersson.