Sesi Franca pega o Caxias em busca da 9ª vitória seguida no NBB

O Sesi Franca enfrenta o Caxias (RS), nesta segunda-feira, 31, às 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela reta final da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

A equipe francana entra em quadra em busca de sua 9ª vitória na competição nacional. Os últimos resultados positivos foram conquistados fora de casa, contra a Unifacisa, em Campina Grande (PB), e diante do Fortaleza, no Ceará.

O técnico Helinho Garcia, do Franca, destaca a boa fase da equipe com a série de resultados positivos neste momento da competição. “Foi a oitava vitória consecutiva no NBB. Isso mostra a força, o quanto a equipe está cada vez mais unida, entrosada, e obviamente vai nos dar uma motivação gigante para os próximos jogos”, avaliou.