Luiza Helena Trajano será homenageada na Coreia do Sul

A empresária de Franca Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, será homenageada na Coreia do Sul pelo Instituto Internacional de Vacinas (IVI) e pela SK Bioscience

O Instituto se dedica exclusivamente a vacinas para a saúde global, enquanto a SK Bioscience é uma empresa líder em biotecnologia no país asiático.

Luiza Trajano será homenageada por sua contribuição no incentivo à imunização da população. A cerimônia de premiação acontecerá em 30 de abril, na sede do IVI, em Seul.