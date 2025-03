Jogador quase declarado morto tem alta da UTI

No dia 17, o Hospital Unimed de Ribeirão Preto divulgou uma nota informando a paralisação da emissão de boletins médicos do atleta Pedro Severino, devido a um pedido da família. No dia seguinte (18), a família, por meio do Instagram, se pronunciou pela primeira vez, para explicar o porquê do pedido. Segundo eles, o caso do jovem não estava tendo tantas evoluções consideráveis para que a atualização fosse feita de 2 em 2 dias. Isso estaria gerando ansiedade e angústia para todos, porém, quando houvesse novidades, voltariam a divulgar o boletim. Confira a nota:

“Viemos através dessa simples mensagem, após 14 dias agradecer todo apoio, todas as correntes de orações e principalmente todo carinho e amor pelo Pedro e por nós! Ontem em conjunto com o hospital decidimos "momentaneamente" não divulgar boletins de 2 em 2 dias como estava sendo feito! A nota diz momentaneamente...

Como é de conhecimento de todos,o caso é grave, e não tendo tantas evoluções diárias, isso só trazia ansiedade e angústia para todos, após uma reação relatada num boletim! Mas óbvio, assim que tivermos boas novidades, que temos certeza que acontecerá, com muita alegria será divulgado! Nós temos convicção que o Pedro só está reagindo dessa maneira, por tantas pessoas (inclusive que não conhecemos) estarem orando em conjunto e acreditando nesse milagre!”.