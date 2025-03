Homem desaparece após sair de restaurante em Franca

De acordo com sua mulher, Roselene Cintra Barcelos, que registrou o desaparecimento na manhã dessa terça-feira, 25, Aparecido teria saído do estabelecimento e, desde então, não foi mais visto. A família informou que ele não compareceu ao trabalho nos dias seguintes, aumentando a preocupação sobre seu paradeiro.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrência, Aparecido estava em um restaurante, localizado na avenida Reinaldo Chioca, no bairro Parque Progresso, quando apresentou um comportamento alterado e expressou o desejo de ir embora.

A família não informou se Aparecido possui algum transtorno mental ou se faz uso de substâncias entorpecentes, tão pouco se já desapareceu outras vezes.

A Polícia Civil investiga o caso e busca novas informações para localizar Aparecido. Quem tiver qualquer pista sobre o desaparecimento pode entrar em contato com as autoridades pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente com a família, pelo telefone (16) 99985-4098.