Franca: mulher é atacada por 2 pit-bulls e fica em estado grave

Uma mulher de 43 anos foi brutalmente atacada por seus dois cães da raça pit-bull dentro de chácara onde mora, no bairro Recreio Campo Belo, zona norte de Franca, no início da manhã desta quarta-feira, 26. Com ferimentos graves. Ela só foi salva após a chegada da Polícia Militar, que efetuou disparos para dispersar os animais.

De acordo com informações da PM, a mulher estava saindo para o trabalho, por voltas das 5h da manhã, quando os vizinhos ouviram gritos desesperados de socorro vindos da chácara da mulher e, ao perceberem a cena aterrorizante, acionaram a polícia. Moradores tentaram afastar os cães aos berros, mas as mordidas eram incessantes.

Uma equipe policial que patrulhava a região chegou rapidamente ao local. Ao avistarem a vítima sendo atacada, os agentes correram em sua direção, mas os cães continuavam ferozes. Foi necessário um disparo de arma de fogo para que os animais se assustassem e soltassem a mulher.