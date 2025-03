Denúncia: terreno perto de escola vira foco de lixo acumulado

Uma denúncia de terreno sujo foi registrada na tarde da última quinta-feira, 20, no bairro Miramontes, em Franca. O terreno, que se encontra com mato muito alto e acúmulo de lixo, estaria oferecendo risco à segurança das pessoas que transitam no local.

Localizado na rua Mário de Andrade, esquina com a rua Joaquim Martins, o local reúne reclamações desde 2019. Valmir de Figueiredo, funcionário público aposentado de 67 anos, conta que já tentou diversas maneiras para que o terreno fosse limpo, mas não obteve sucesso.

“Já fui em todos os lugares que deveria ir para limpar esse terreno. Até hoje, nada. Estamos lutando para que eles limpem, mas ninguém dá a mínima, nem os donos, nem a Prefeitura”, contou.