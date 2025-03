Morto pelo enteado, Manoel, o cantor da Vila Raycos, é sepultado

Manoel de Jesus Silva, carinhosamente lembrado como Manoel Filho no meio musical, morreu aos 48 anos, assassinado pelo próprio enteado, na noite dessa quarta-feira, 26, dentro de casa, na Vila Santa Cruz, em Franca. Amigos e familiares se despediram dele durante o velório e sepultamento, que aconteceram nesta quinta-feira, 27.

Nascido na Bahia, Manoel fez de Franca seu lar há muitos anos. Sempre alto astral, brincalhão e com um violão imaginário nas mãos, ele vivia cantando e espalhando alegria por onde passava. Morador do bairro Vila Raycos, se mudou recentemente para a Vila Santa Cruz. Dividiu sua vida com a mulher e os filhos dela. Seu gosto especial era criar galinhas, além de reunir amigos em momentos de descontração e para fazer os seus shows musicais.