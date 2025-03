Criança com larvas na cabeça aguarda vaga para cirurgia urgente

Uma menina de apenas 7 anos enfrenta um drama desesperador, enquanto aguarda uma vaga na Santa Casa de Franca para realizar uma cirurgia. Diagnosticada com miíase, a criança está com larvas se proliferando na cabeça, causando um buraco cada vez maior no local da infecção. A família clama por ajuda, pois a espera já dura dias, e a situação só se agrava.

A criança começou a apresentar febre intensa e dores na cabeça na última semana. Ao ser levada ao Pronto-socorro Infantil, recebeu apenas medicação para febre e foi liberada. No dia seguinte, a mãe percebeu que algo estava errado e retornou à unidade, onde uma médica constatou a presença de larvas no couro cabeludo. Algumas foram retiradas, e a menina foi novamente enviada para casa.

No entanto, a infestação continuou a se espalhar rapidamente. Desesperada, a família voltou ao hospital, onde a menina foi internada. No entanto, segundo a tia da criança, Renata Silva, a situação exige um procedimento cirúrgico urgente, algo que o pronto-socorro não pode oferecer.