Motorista de aplicativo fica 3 semanas com celular de passageira

Uma vendedora de 25 anos registrou um boletim de ocorrência na noite dessa quinta-feira, 27, em Franca, contra um motorista de aplicativo, após ele ficar com seu celular por três semanas. O aparelho havia sido esquecido no carro do condutor após uma corrida, mas, mesmo após insistentes tentativas de contato, ele demorou a devolvê-lo.

Segundo o relato da vítima, ela solicitou uma corrida por aplicativo e, ao chegar ao destino, desceu do veículo sem perceber que havia deixado o celular no banco. Pouco depois, ao notar o esquecimento, tentou ligar para seu próprio número várias vezes. Após três dias de insistência, o motorista finalmente atendeu e confirmou que estava com o aparelho.

O homem prometeu devolvê-lo e chegou a marcar alguns encontros com a vendedora para a entrega, mas nunca comparecia. Em várias ocasiões, ele dizia estar indisponível no momento combinado, dificultando a recuperação do celular.