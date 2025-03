Alunos temem fechamento de turma em escola de tempo integral

Estudantes da Escola Estadual "Professor Doutor Assuero Quadri Prestes", localizada no bairro Jardim Luiza II, zona norte de Franca , estão preocupados com a possível extinção de uma turma do período integral. De acordo com relatos de uma aluna, a Diretoria de Ensino teria comunicado a intenção de fechar a sala, que atualmente conta com apenas sete estudantes.

Além do impacto na continuidade dos estudos dos alunos, a decisão afetaria diretamente um estudante com síndrome de Down, que encontrou na turma um ambiente acolhedor. Segundo o relato, o jovem nunca foi aceito em outras escolas e construiu laços importantes com os colegas. A transferência neste momento, em seu último ano escolar, poderia representar uma ruptura prejudicial ao seu desenvolvimento.

"É um absurdo o que estão querendo fazer, nós não temos condições de ir para outra escola, alguns amigos meus podem até abandonar escola. E outra, nosso amigo com síndrome de Down custou enturmar com a gente, tirar isso dele agora é desumano", concluiu uma das alunas da sala.

A Secretaria de Educação estadual informou, por meio de nota, que a movimentação de alunos entre turmas na rede estadual ocorre regularmente a cada bimestre, conforme a Resolução SE 02/2016, que também define o limite de estudantes por classe para assegurar a qualidade do ensino. Caso haja demanda, novas turmas podem ser abertas ao longo do ano para garantir vagas a todos. Além disso, o aluno com síndrome de Down em questão continuará recebendo atendimento escolar com o apoio do professor auxiliar.