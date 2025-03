Semana em Franca terá chuvas passageiras e temperaturas amenas

Sol e chuva continuam se alternando no céu de Franca nesta semana. Segundo dados da Climatempo, as temperaturas seguirão estáveis, com mínimas em torno de 18°C e máximas chegando a 29°C. A umidade relativa do ar se manterá alta nos primeiros dias da semana, mas tende a diminuir na sexta-feira, 28, quando o tempo começa a abrir e a nebulosidade dá lugar a um clima mais seco. Ainda segundo a Climatempo para essa semana estão previstos 22,3 mm de volume de chuva na cidade.

Confira a previsão detalhada para cada dia da semana:

Segunda-feira, 24

O dia será de sol com algumas nuvens. No entanto, há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A mínima será de 18°C e a máxima de 27°C, com um volume previsto de 8,7 mm de chuva.