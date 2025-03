Trabalhador morre depois de levar choque em fábrica de Franca

A funerária Tedesco, que cuida dos trabalhos funerários, informou que o velório de Franklin será neste domingo, 23, das 7h às 15h30, no velório São Vicente de Paulo. O sepultamento será no cemitério Parque Jardim das Oliveiras, em Franca.



A Igreja IDB-Franca divulgou nota de pesar na noite deste sábado, lamentando a morte de Franklin de Souza. “É com muita tristeza que vimos comunicar o falecimento do nosso querido evangelista Franklin de Sousa, que também é membro da nossa igreja. Descanse em paz, irmão”.