Franca: brincadeira de mau gosto termina em pancadaria em escola

“A Diretoria de Ensino de Franca informa que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, todo o corpo docente da unidade, incluindo a gestão, interveio rapidamente no conflito, conduzindo todos os envolvidos à direção para auxiliar na resolução. Os responsáveis foram acionados, assim como a Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado, e um relatório do caso foi inserido no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva).

A equipe do Conviva reforçou as atividades de cultura de paz na escola, visando fortalecer a boa convivência entre os alunos. A gestão da unidade permanece à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos.”