Confusão entre namorados termina em briga generalizada em Franca

Uma briga generalizada foi registrada em uma adega situada na avenida Reinaldo Chioca, no bairro Jardim Progresso, em Franca. O tumulto ocorreu nesse último fim de semana e envolveu várias pessoas, exigindo a intervenção da polícia.

De acordo com relatos de vizinhos, a confusão começou quando uma mulher, durante uma discussão, atirou uma bola de sinuca no rosto do namorado. A agressão inicial resultou em uma reação do rapaz, levando os irmãos da mulher a entrarem na briga para agredi-lo. O confronto rapidamente se espalhou, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, afirmou que brigas na adega são frequentes, principalmente nos fins de semana. "A gente já está cansado dessa situação. A polícia é acionada quase toda noite, mas nada muda", disse.