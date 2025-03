Ciclista é atropelado e ameaçado com facão no Centro; VEJA

Um homem em situação de rua foi atropelado e ameaçado no fim da tarde desta sexta-feira, 21, na rua Ouvidor Freire, no Jardim Consolação, região central de Franca.

O momento do atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o motorista de um carro avança na direção da vítima, que estava em uma bicicleta, e a atinge.

Após a queda, o motorista desceu do veículo e agrediu o homem com um facão. Em seguida, ele teria feito ameaças antes de fugir do local.