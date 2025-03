Professores da rede estadual decretam greve geral na educação

Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram entrar em greve a partir do dia 25 de abril. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última sexta-feira (21), no centro da capital paulista. A categoria reivindica reajuste salarial, novas contratações e melhores condições de trabalho.

A mobilização é organizada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) e deve contar com atos em diferentes cidades, inclusive Franca. Até o início da greve, os docentes planejam ações como carreatas, aulas abertas, coleta de assinaturas e campanhas nas redes sociais.

Reivindicações da categoria

Entre as principais demandas dos professores, está o reajuste imediato de 6,27% no salário-base, seguindo o Piso Salarial Profissional Nacional. Além disso, a categoria pede: