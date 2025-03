A cerimônia aconteceu no dia 7 de março, na Câmara Municipal, com a presença do presidente Daniel Bassi, vereadores, autoridades, familiares e amigos. Também foi homenageada a professora e fundadora da ONG Pedra Bruta, Maria Lídia Borges Machado. Uma noite repleta de lembranças emocionantes sobre a querida Tia Luiza e sobre as homenageadas. Ambas receberam o carinho da coordenadora do grupo Mulheres do Brasil Franca, Eliane Querino, e de diversas integrantes do grupo. Foi um privilégio participar desse momento tão especial!

Ela é atuante, engajada, inteligente e uma amiga querida! Kelly Matias, uma das forças do comitê Igualdade Racial do grupo Mulheres do Brasil, comemorou mais um ano de vida no dia 18 de março. Querida, receba meu abraço cheio de carinho!