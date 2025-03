Mãe diz que filho matou padrasto por causa de limpeza da casa

Manoel de Jesus Silva, 48, foi morto pelo enteado de 17 anos com golpes de pauladas na noite dessa quarta-feira, 26, na rua Pedro Spessoto, na Vila Santa Cruz, em Franca. Inicialmente, o crime teria sido motivado por brigas do casal e o filho entrou para proteger a mãe, mas a versão do filho foi contestada pela própria mãe na delegacia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Manoel estava deitado na cama e se levantou dizendo que todos da casa ajudariam nas tarefas domésticas. Segundo a mãe, o adolescente não gostou da ordem do padrasto e teria respondido que não faria.

Neste momento, segundo a mulher, o marido e o filho começaram a discutir. Para que a briga não ficasse maior, ela entrou no meio dos dois, porém o menor pegou uma faca na cozinha, que rapidamente foi retirada de suas mãos pela mãe