Que sucesso fez o Rasteiro

O querido Zé Rasteiro (comigo na foto em destaque que abre a coluna deste domingo), uma lenda entre animadores sertanejos em Franca, agora na aposentadoria, estava há alguns anos fora do microfone, e por isso resolvi prestar uma homenagem a ele, convidando-o para que estivesse no meu programa, na Rádio Difusora. Ele foi, na sexta-feira da semana passada, e seus inúmeros fãs ligavam, manifestando carinho e saudade de sua voz. Com seus 88 anos, ele está bem, mas já não tem a visão perfeita, o que limita sua movimentação. Mas sempre alegre e comunicativo. Foi muito bom recebê-lo.

A beleza do agradecimento



Depois da agradável visita do amigo Zé Rasteiro ao meu programa, ainda recebo o agradecimento de sua filha Alba Lídia, com essa mensagem: "Nada é mais bonito do que agradecer. Perceber que Deus nos presenteia todos os dias e saber como a vida é maravilhosa. Agradecer é só uma questão de percepção, olhar ao redor e perceber os detalhes divinos que Ele coloca em nosso caminho". Querida Alba, eu é que estou agradecido a você por ter conduzido seu pai até o meu programa. Você fez a alegria dele e a minha. Obrigado.