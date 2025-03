Negociação salarial dos sapateiros: veja benefícios conquistados

Os sapateiros de Franca fecharam a negociação salarial nesta semana. Em assembleia realizada na quinta-feira, 20, a categoria aceitou o reajuste salarial de 8% negociado entre o Sindicato dos Sapateiros e o Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca). Além do aumento acima da inflação, outros benefícios foram concedidos.

Segundo o presidente do Sindicato, Wellington Paulo de Oliveira, o reajuste foi de 4,87%, do índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado de 1º de março de 24 a 28 de fevereiro de 2025, além de mais 3,13% acima da inflação, totalizando os 8%. Dessa forma, o piso da categoria, que antes era R$ 1.742, passou para R$ 1.881,36.

Além disso, foi aprovado o abono para o ano de 2026, indo de R$ 372 para R$ 401. A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) ficou em 110 horas, assim como foi no ano anterior: 55 horas a serem pagas no dia 25 de abril, depois mais 55 horas no dia 25 de outubro.